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Де Лихт: «Де Йонг ничего не говорил о переходе в «Манчестер Юнайтед»

10 Июня 2022 • 01:47 Комментировать
Голландия
...
Польша
1.38 4.90 8.00
11.06 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт высказался о своём бывшем наставнике Эрике тен Хаге и товарище по сборной Френки де Йонге.

Тен Хаг с лета возглавляет английский «Манчестер Юнайтед». С де Лихтом голландский наставник работал в «Аяксе». Тогда же в амстердамской команде выступал и Френки де Йонг.

«Тен Хаг очень много работает, он по-настоящему увлечён своим делом. Он вникает в мельчайшие детали, что делает его выдающимся тренером. Под его руководством футболисты становятся лучше», – приводит Sky Sports слова де Лихта.

22-летний защитник также поделился мнением о товарище по сборной Голландии Френки де Йонге, который в ближайшее время может воссоединиться с тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»: «Френки – потрясающий игрок. Все знают, насколько он важен для сборной. Он ничего не говорил нам о трансфере».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Маттайс де Лихт Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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