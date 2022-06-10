Де Лихт: «Де Йонг ничего не говорил о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт высказался о своём бывшем наставнике Эрике тен Хаге и товарище по сборной Френки де Йонге.

Тен Хаг с лета возглавляет английский «Манчестер Юнайтед». С де Лихтом голландский наставник работал в «Аяксе». Тогда же в амстердамской команде выступал и Френки де Йонг.

«Тен Хаг очень много работает, он по-настоящему увлечён своим делом. Он вникает в мельчайшие детали, что делает его выдающимся тренером. Под его руководством футболисты становятся лучше», – приводит Sky Sports слова де Лихта.

22-летний защитник также поделился мнением о товарище по сборной Голландии Френки де Йонге, который в ближайшее время может воссоединиться с тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»: «Френки – потрясающий игрок. Все знают, насколько он важен для сборной. Он ничего не говорил нам о трансфере».