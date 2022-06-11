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Лига наций УЕФА

Сборные Бельгии и Голландии едва не выиграли свои матчи

11 Июня 2022 • 23:41 Комментировать (1)
Уэльс
1:1
Бельгия
окончен

Турнирная ситуация в группе А4 Лиги наций не изменилась после матчей третьего тура. Сборная Бельгии не смогла подобраться к лидеру, упустив победу на 88-й минуте. На гол Юри Тилеманса британцы ответили ударом Бреннана Джонсона - 1:1.

В игре Голландия - Польша гости также вели, но соперник отыграл оба гола, в начале второго тайма отличились Дэви Классен и Дензел Дюмфрис - 2:2. Более того, на 90-й минуте Мемфис Депай не забил пенальти.

У Голландии 7 очков, Бельгии и Польши - по 4, у Уэльса - 1.

Протокол игры  
Уэльс 1:1Бельгия
  51'Тилеманс Юри (0:1)
(1:1) Джонсон Бреннан86'   
Хеннесси УэйнМефам КрисРодон Джо   55'Дэвис Бен  73' (Джонсон Бреннан (  73') Ампаду ЭтанРобертс Коннор II  61' (Норрингтон-Дэвис Рис (  61'   68') Аллен Джо  38' (Ремзи Аарон (  38') Уилсон Гарри  73' (Бёрнс Уэс (  73') Уильямс НекоБэйл Гарет  73' (Колуилл Рубин (  73') Джеймс Дэниэл
Запасные: Уильямс ДжонатанКинг ТомасТомас СорбаХаррис МаркСмит МэттГантер КристоферДэвис Адам
Кастельс КоэнДендонкер ЛеандерБоята ДедрикТеате Артур   61'Мёнье ТомаВитсель Аксель  90' (Икома Луис (  90') Тилеманс ЮриТроссар Леандро  72' (Азар Эден (  72') Де Брёйне Кевин  72' (Прат Деннис (  72') Бачуайи МишиКарраско Янник   45'  61' (Азар Торган (  61')
Запасные: Селс МатцВанакен ХансКастань ТимотиЯнузай АднанСалемакерс АлексисАлдервейрельд ТобиМиньоле СимонВертонген Ян
11 июня. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры 
Голландия 2:2Польша
  18' Кэш Мэтти (0:1)
  49' Зелиньски Пётр (0:2)
(1:2) Классен Дэви 51'   
(2:2) Дюмфрис Дензел 54'   
Флеккен Марк  Тимбер Юррьен   65' (Коопмейнерс Теун (   65' Де Врей Стефан  Аке Натан  Дюмфрис Дензел  Бергёйс Стивен   59'   65' (Гакпо Коди (   65' Классен Дэви   65' (Тезе Джордан (   65' Де Йонг Френки   87'  Блинд Дэйли  Бергвейн Стевен   64'   77' (Вегхорст Ваут (   77' Депай Мемфис
Запасные: Инди Мартинс  Хатебур Ханс  Схерпен Кьелл  Де Лихт Маттайс  Силлессен Яспер  Схаутен Йерди  Маласиа Тирелл  Тиль Гус
Скорупски Лукаш   64'  Кэш Мэтти  Беднарек Ян   20'  Кивёр Якуб  Берешиньски Бартош  Франковски Пшемыслав   84' (Глик Камил (   84' Гуральски Яцек   58' (Журковски Шимон (   58'   87' Крыховяк Гжегож   16'  Залевски Никола  Зелиньски Пётр   83'  Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Шиманьски Себастиан  Михаляк Конрад  Щесны Войцех  Грабара Камил  Плахета Пшемыслав  Свидерски Кароль  Линетти Кароль  Ветеска Матеуш  Клих Матеуш  Пухач Тымотеуш
 11 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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окончен Фарерские острова 2:1 Литва 2.55 3.00 3.10
окончен Ирландия 3:0 Шотландия 2.85 2.95 2.80
окончен Черногория 1:1 Босния и Герцеговина 3.40 3.05 2.35
окончен Люксембург 0:2 Турция 7.30 4.40 1.45
окончен Голландия 2:2 Польша 1.35 5.50 9.50
окончен Румыния 1:0 Финляндия 2.60 3.00 3.00
окончен Венгрия 1:1 Германия 8.00 4.80 1.40
окончен Англия 0:0 Италия 2.00 3.40 4.30
окончен Уэльс 1:1 Бельгия 4.30 3.75 1.90
12.06  16:00 Северная Ирландия ... Кипр 1.81 3.80 4.70
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
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