Сборные Бельгии и Голландии едва не выиграли свои матчи

Турнирная ситуация в группе А4 Лиги наций не изменилась после матчей третьего тура. Сборная Бельгии не смогла подобраться к лидеру, упустив победу на 88-й минуте. На гол Юри Тилеманса британцы ответили ударом Бреннана Джонсона - 1:1.

В игре Голландия - Польша гости также вели, но соперник отыграл оба гола, в начале второго тайма отличились Дэви Классен и Дензел Дюмфрис - 2:2. Более того, на 90-й минуте Мемфис Депай не забил пенальти.

У Голландии 7 очков, Бельгии и Польши - по 4, у Уэльса - 1.