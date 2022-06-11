Сборные Бельгии и Голландии едва не выиграли свои матчи

Турнирная ситуация в группе А4 Лиги наций не изменилась после матчей третьего тура. Сборная Бельгии не смогла подобраться к лидеру, упустив победу на 88-й минуте. На гол Юри Тилеманса британцы ответили ударом Бреннана Джонсона - 1:1.
В игре Голландия - Польша гости также вели, но соперник отыграл оба гола, в начале второго тайма отличились Дэви Классен и Дензел Дюмфрис - 2:2. Более того, на 90-й минуте Мемфис Депай не забил пенальти.
У Голландии 7 очков, Бельгии и Польши - по 4, у Уэльса - 1.
Протокол игры
|51'Тилеманс Юри (0:1)
|(1:1) Джонсон Бреннан86'
Хеннесси Уэйн•Мефам Крис•Родон Джо • 55'Дэвис Бен 73' (Джонсон Бреннан ( 73') •Ампаду Этан•Робертс Коннор II 61' (Норрингтон-Дэвис Рис ( 61' ) • 68'Аллен Джо 38' (Ремзи Аарон ( 38') •Уилсон Гарри 73' (Бёрнс Уэс ( 73') •Уильямс Неко•Бэйл Гарет 73' (Колуилл Рубин ( 73') •Джеймс Дэниэл
Кастельс Коэн•Дендонкер Леандер•Боята Дедрик•Теате Артур • 61'Мёнье Тома•Витсель Аксель 90' (Икома Луис ( 90') •Тилеманс Юри•Троссар Леандро 72' (Азар Эден ( 72') •Де Брёйне Кевин 72' (Прат Деннис ( 72') •Бачуайи Миши•Карраско Янник 45' 61' (Азар Торган ( 61')
11 июня. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры
|18' Кэш Мэтти (0:1)
|49' Зелиньски Пётр (0:2)
|(1:2) Классен Дэви 51'
|(2:2) Дюмфрис Дензел 54'
Флеккен Марк • Тимбер Юррьен 65' ( Коопмейнерс Теун ( 65') • Де Врей Стефан • Аке Натан • Дюмфрис Дензел • Бергёйс Стивен 59' 65' ( Гакпо Коди ( 65') • Классен Дэви 65' ( Тезе Джордан ( 65') • Де Йонг Френки • 87'Блинд Дэйли • Бергвейн Стевен 64' 77' ( Вегхорст Ваут ( 77') • Депай Мемфис
Запасные: Инди Мартинс • Хатебур Ханс • Схерпен Кьелл • Де Лихт Маттайс • Силлессен Яспер • Схаутен Йерди • Маласиа Тирелл • Тиль Гус
Скорупски Лукаш • 64'Кэш Мэтти • Беднарек Ян • 20'Кивёр Якуб • Берешиньски Бартош • Франковски Пшемыслав 84' ( Глик Камил ( 84') • Гуральски Яцек 58' ( Журковски Шимон ( 58' ) • 87'Крыховяк Гжегож • 16'Залевски Никола • Зелиньски Пётр • 83'Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Шиманьски Себастиан • Михаляк Конрад • Щесны Войцех • Грабара Камил • Плахета Пшемыслав • Свидерски Кароль • Линетти Кароль • Ветеска Матеуш • Клих Матеуш • Пухач Тымотеуш
11 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).