Зоммер отбивал 11-метровые, но гладбахская «Боруссия» всё равно проиграла «Байеру»

Гладбахская «Боруссия» начинает новый год матчами с топ-командами. И если «Баварию» снова удалось обыграть, то «Байер» - нет. Во втором тайме Патрик Шик не реализовал пенальти, но тут же Роберт Андрих открыл счет. На 74-й минуте Шик забил с игры, а соперник ответил только голом престижа от Нико Эльведи. В самой концовке Ян Зоммер взял второй 11-метровый от леверкузенцев.
«Байер» победил со счетом 2:1 и вырвался на третье место.
Протокол игры
|Боруссия М
|1:2
|Байер Л
|51' Андрих Роберт (0:1)
|74' Шик Патрик (0:2)
|(1:2) Эльведи Нико 81'
Зоммер Янн • Фридрих Марвин • Эльведи Нико • Янчке Тони 70' ( Бейер Луис ( 70' ) • 83'Лайнер Штефан 79' ( Херрманн Патрик ( 79') • Коне Куадио • Бенеш Ласло 61' ( Скалли Джозеф ( 61') • Нец Лука 61' ( Тюрам Маркус ( 61') • Нойхаус Флориан • Штиндль Ларс 45' 79' ( Плеа Алассан ( 79') • Эмболо Брель
Запасные: Гинтер Маттиас • Носс Конор • Зиппель Тобиас • Мюсель Торбен
Градецки Лукаш • Фримпонг Жереми 56' ( Фосу-Менса Тимоти ( 56') • Та Джонатан • 28'Инкапье Пьеро • Баккер Митчел • 36'Андрих Роберт • Демирбай Керем • 90'Беллараби Карим 81' ( Адли Амин ( 81') • Вирц Флориан 89' ( Рецос Панайотис ( 89') • Диаби Мусса 89' ( Амири Надим ( 89') • Шик Патрик
Запасные: Гедикли Эмрехан • Лунёв Андрей • Сертдемир Зидан • Аларио Лукас
15 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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