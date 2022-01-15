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Зоммер отбивал 11-метровые, но гладбахская «Боруссия» всё равно проиграла «Байеру»

15 Января 2022 • 22:29 Комментировать
Боруссия М
1:2
Байер Л
окончен

Гладбахская «Боруссия» начинает новый год матчами с топ-командами. И если «Баварию» снова удалось обыграть, то «Байер» - нет. Во втором тайме Патрик Шик не реализовал пенальти, но тут же Роберт Андрих открыл счет. На 74-й минуте Шик забил с игры, а соперник ответил только голом престижа от Нико Эльведи. В самой концовке Ян Зоммер взял второй 11-метровый от леверкузенцев.

«Байер» победил со счетом 2:1 и вырвался на третье место.

Протокол игры  
Боруссия М 1:2 Байер Л
    51' Андрих Роберт (0:1)
    74' Шик Патрик (0:2)
(1:2) Эльведи Нико 81'    
Зоммер Янн Фридрих Марвин Эльведи Нико Янчке Тони   70' (Бейер Луис (   70'   83') Лайнер Штефан   79' (Херрманн Патрик (   79') Коне Куадио Бенеш Ласло   61' (Скалли Джозеф (   61') Нец Лука   61' (Тюрам Маркус (   61') Нойхаус Флориан Штиндль Ларс   45'   79' (Плеа Алассан (   79') Эмболо Брель
Запасные: Гинтер Маттиас Носс Конор Зиппель Тобиас Мюсель Торбен
Градецки Лукаш Фримпонг Жереми   56' (Фосу-Менса Тимоти (   56') Та Джонатан   28' Инкапье Пьеро Баккер Митчел   36' Андрих Роберт Демирбай Керем   90' Беллараби Карим   81' (Адли Амин (   81') Вирц Флориан   89' (Рецос Панайотис (   89') Диаби Мусса   89' (Амири Надим (   89') Шик Патрик
Запасные: Гедикли Эмрехан Лунёв Андрей Сертдемир Зидан Аларио Лукас
15 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Байер Леверкузен Ян Зоммер
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окончен Майнц 1:0 Бохум
окончен Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг
окончен Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
окончен Вольфсбург 0:0 Герта 1.95 3.30 4.40
окончен Кёльн 0:4 Бавария 6.20 5.30 1.45
окончен Боруссия М 1:2 Байер Л 2.70 3.70 2.50
16.01  17:30 Аугсбург ... Айнтрахт Фр 3.20 3.40 2.25
16.01  19:30 Арминия ... Гройтер Фюрт
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Сегодня, 15 Января
22:29 · Германия. Бундеслига
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