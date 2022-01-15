Зоммер отбивал 11-метровые, но гладбахская «Боруссия» всё равно проиграла «Байеру»

Гладбахская «Боруссия» начинает новый год матчами с топ-командами. И если «Баварию» снова удалось обыграть, то «Байер» - нет. Во втором тайме Патрик Шик не реализовал пенальти, но тут же Роберт Андрих открыл счет. На 74-й минуте Шик забил с игры, а соперник ответил только голом престижа от Нико Эльведи. В самой концовке Ян Зоммер взял второй 11-метровый от леверкузенцев.

«Байер» победил со счетом 2:1 и вырвался на третье место.