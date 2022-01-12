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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха подписала центрального защитника берлинского «Униона»

12 Января 2022 • 04:49 Комментировать
Унион Берлин
...
Хоффенхайм
15.01 17:30

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха объявила о подписании контракта с защитником «Униона» из Берлина.

В Мёнхенгладбах из Берлина перебрался 26-летний Марвин Фридрих. С «Боруссией» центральный защитник подписан контракт до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера пока остаётся неизвестной, но на Transfermarkt Марвин Фридрих оценивается в десять миллионов евро.

Напомним, что в «Унион» Фридрих пришёл летом 2019 года из «Аугсбурга», за футболиста клуб из Берлина на тот момент заплатил всего два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Марвин Фридрих провёл за «Унион» во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Унион Берлин
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УНИОН БЕРЛИН ХОФФЕНХАЙМ
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