«Боруссия» из Мёнхенгладбаха подписала центрального защитника берлинского «Униона»

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха объявила о подписании контракта с защитником «Униона» из Берлина.

В Мёнхенгладбах из Берлина перебрался 26-летний Марвин Фридрих. С «Боруссией» центральный защитник подписан контракт до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера пока остаётся неизвестной, но на Transfermarkt Марвин Фридрих оценивается в десять миллионов евро.

Напомним, что в «Унион» Фридрих пришёл летом 2019 года из «Аугсбурга», за футболиста клуб из Берлина на тот момент заплатил всего два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Марвин Фридрих провёл за «Унион» во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями.