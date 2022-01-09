Джан ответил, готова ли «Боруссия» Дортмунд к борьбе за чемпионство

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джен ответил на вопрос журналистов, готова ли команда навязать борьбу «Баварии» в борьбе за чемпионство в Бундеслиге. На данный момент «шмели» сократили отставание от мюнхенцев на шесть очков после 18 сыгранных туров первенства.

«Прежде всего, необходимо прекратить говорить о других командах. Мы должны следить за собой, а так получается, что постоянно идут разговоры о «Баварии». Надо сосредоточиться на каждом матче и смотреть, как постепенно развивается ситуация. Также мы не до конца довольны своей игрой в обороне. Не всегда будет получаться забивать по два-три гола», - поделился футболист по ходу интервью в эфире Sky Germany.