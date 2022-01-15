Дортмундская «Боруссия» забила 5 мячей в ворота «Фрайбурга»

Несмотря на то, что «Фрайбург» идёт в топ-четвёрке команд Германии и обладает надёжной обороной, пропуская на уровне лидера, в Дортмунде у команды ничего не получилось. В стартовом поединке 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» поиздевалась над обороной соперника и забила пять мячей - 5:1. По дублю на счету Тома Мёнье и Эрлинга Холанна.
«Боруссия» продолжает наседать на позиции лидера, отставая от «Баварии» на три очка.
Протокол игры
|Боруссия Д
|5:1
|Фрайбург
|(1:0) Мёнье Тома 14'
|(2:0) Мёнье Тома 29'
|(3:0) Холанн Эрлинг 45'
|61' Демирович Эрмедин (3:1)
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(4:1) Холанн Эрлинг 75'
(5:1) Дауд Махмуд 90'
Кобель Грегор • Мёнье Тома 75' ( Вольф Мариус ( 75') • Джан Эмре 46' ( Аканджи Мануэль ( 46') • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 71' ( Шульц Нико ( 71') • Брандт Юлиан • 76'Дауд Махмуд • Беллингхем Джуд • Мален Дониэлл • Холанн Эрлинг • Ройс Марко 71' ( Азар Торган ( 71')
Запасные: Тиггес Штеффен • Мукоко Юссуфа • Витсель Аксель • Понграчич Марин • Хитц Mapвин
Уфофф Бенджамин • Кюблер Лукас • Линхарт Филипп • Гульде Мануэль • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 65' ( Вайсхаупт Ноа ( 65') • Хаберер Яник 65' ( Кайтель Янник ( 65') • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо 46' ( Шаде Кевин ( 46') • Чон У-Ён 46' ( Демирович Эрмедин ( 46') • Хёлер Лукас 81' ( Петерсен Нильс ( 81')
Запасные: Атуболу Ноа • Сике Уго • Шмид Жонатан • Эггештайн Максимилиан
14 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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