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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» забила 5 мячей в ворота «Фрайбурга»

15 Января 2022 • 00:22 Комментировать
Боруссия Д
5:1
Фрайбург
окончен

Несмотря на то, что «Фрайбург» идёт в топ-четвёрке команд Германии и обладает надёжной обороной, пропуская на уровне лидера, в Дортмунде у команды ничего не получилось. В стартовом поединке 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» поиздевалась над обороной соперника и забила пять мячей - 5:1. По дублю на счету Тома Мёнье и Эрлинга Холанна.

«Боруссия» продолжает наседать на позиции лидера, отставая от «Баварии» на три очка.

Протокол игры  
Боруссия Д 5:1 Фрайбург
(1:0) Мёнье Тома 14'    
(2:0) Мёнье Тома 29'    
(3:0) Холанн Эрлинг 45'    
    61' Демирович Эрмедин (3:1)

(4:1) Холанн Эрлинг 75'

(5:1) Дауд Махмуд 90'

    
Кобель Грегор Мёнье Тома   75' (Вольф Мариус (   75') Джан Эмре   46' (Аканджи Мануэль (   46') Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   71' (Шульц Нико (   71') Брандт Юлиан   76' Дауд Махмуд Беллингхем Джуд Мален Дониэлл Холанн Эрлинг Ройс Марко   71' (Азар Торган (   71')
Запасные: Тиггес Штеффен Мукоко Юссуфа Витсель Аксель Понграчич Марин Хитц Mapвин
Уфофф Бенджамин Кюблер Лукас Линхарт Филипп Гульде Мануэль Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   65' (Вайсхаупт Ноа (   65') Хаберер Яник   65' (Кайтель Янник (   65') Хёфлер Николас Грифо Винченцо   46' (Шаде Кевин (   46') Чон У-Ён   46' (Демирович Эрмедин (   46') Хёлер Лукас   81' (Петерсен Нильс (   81')
Запасные: Атуболу Ноа Сике Уго Шмид Жонатан Эггештайн Максимилиан
14 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Фрайбург Боруссия Дортмунд
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окончен Боруссия Д 5:1 Фрайбург 1.02 20.00 100.00
15.01  17:30 Кёльн ... Бавария 7.50 5.50 1.37
15.01  17:30 Майнц ... Бохум
15.01  17:30 Штуттгарт ... РБ Лейпциг
15.01  17:30 Унион Берлин ... Хоффенхайм
15.01  17:30 Вольфсбург ... Герта 2.05 3.40 3.80
15.01  20:30 Боруссия М ... Байер Л 2.60 3.75 2.50
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