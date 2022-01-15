Дортмундская «Боруссия» забила 5 мячей в ворота «Фрайбурга»

Несмотря на то, что «Фрайбург» идёт в топ-четвёрке команд Германии и обладает надёжной обороной, пропуская на уровне лидера, в Дортмунде у команды ничего не получилось. В стартовом поединке 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» поиздевалась над обороной соперника и забила пять мячей - 5:1. По дублю на счету Тома Мёнье и Эрлинга Холанна.

«Боруссия» продолжает наседать на позиции лидера, отставая от «Баварии» на три очка.