Судья скандального матча «Бавария» - «Боруссия» приостановил карьеру, чтобы справиться с психологическими проблемами

Известный немецкий арбитр Феликс Цвайер взял паузу в своей судейской деятельности. Он по собственному желанию на некоторое время отстранился от работы на матчах чемпионата Германии.

На своих страницах издание Tagesschau поделилось информацией, что такое решение Цвайера связано с давлением, которое было оказано на него после скандального поединка между «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

Отмечается, что его задели слова полузащитника «шмелей» Джуда Беллингхема, поэтому он хотел бы на абстрагироваться от случившегося и справиться со своими психологическими проблемами. Напомним, что английский футболист тогда припомнил Цвайеру 2004 год, когда рефери был замешен в договорном матче.