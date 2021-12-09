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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско: «Первые впечатления от команды просто невероятные»

09 Декабря 2021 • 17:15 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
11.12 17:30

Новый главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско дал первый комментарий после вступления в должность.

- Я очень счастлив находиться здесь. Не могу дождаться первого матча. Первые впечатления от команды просто невероятные, - приводит слова тренера Bild.

Экс-наставник ответил на вопрос о сравнениях с недавним тренеров «быков» 34-летним Юлианом Нагельсманном: «Конечно, имя Юлиан очень часто здесь встречается. У нас похожий взгляд на футбол. Тем не менее, у него свой стиль игры, а у меня свой».

Также отдельно Тедеско отметил «экстремальный потенциал» клуба. Контракт тренера с «РБ Лейпцигом» рассчитан на полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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