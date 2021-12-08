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Александр Мостовой: «Тедеско - не уровень «РБ Лейпцига»

08 Декабря 2021 • 19:27 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
11.12 17:30

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой с пессимизмом ждёт назначения Доменико Тедеско в «РБ Лейпциг». Бывший тренер «Спартака» считается фаворитом в борьбе за освободившийся пост.

- Хорошая работа агентов. Сейчас много от них зависит. Тедеско — не уровень «РБ Лейпцига», - приводит слова Мостового Sport24.

Эксперт уверен, что новый тренер не позовет к себе никого из игроков «Спартака», так как у «быков» качественный и сбалансированный состав. «РБ Лейпциг», конечно же, должен подняться с 11-го места и финишировать в четверке, считает Мостовой. Но заслуги Тедеско в этом не будет, так как, по мнению эксперта, клуб туда попадет с любым тренером.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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