Вчера, 3-го декабря, стало известно, что нынешний главный тренер «РБ Лепйцига» Джесси Марш может распрощаться со своей должностью на фоне неудовлетворительных результатов команды в последнее время.

Местные журналисты уже разузнали, кого руководство клуба рассматривает в качестве замены. Как оказалось, в шорт-листе присутствует и кандидатура Доменико Тедеско, бывшего наставника «Спартака».

Такой информацией на своих страницах поделилось издание SportBuzzer. Отметим, что ранее Тедеско уже связывали с возможной работой в Турции и Австрии, но сам специалист был намерен вернуться в родную Бундеслигу.