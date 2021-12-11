Бывший игрок «Эрцгебирге» Альберт Буньяку поделился мнением о назначении Доменико Тедеско главным тренером «РБ Лейпцига».

- Вас удивило, что Доменико Тедеско получил назначение в «РБ Лейпциг»?

- На самом деле, нет. Меня не удивило. Доменико Тедеско проделал хорошую работу в Германии. Да и в России, как я слышал, он добился успехов. Так что меня не удивило, что он принял такой большой клуб.

- В чем видите его главные плюсы?

- Тедеско великолепно анализирует соперников. Находит слабые места и точно по ним бьет. Я думаю, что он блестящий тактик. Кроме того, он отличный психолог. Умеет, когда нужно успокоить игроков, а когда нужно дать им мотивацию. Мы очень быстро это ощутили на себе.

- Как вы думаете, он добьётся успеха в Лейпциге?

- У меня в этом нет никаких сомнений. Он сможет быстро наладить ситуацию в команде, он не раз приходил в новый клуб по ходу сезона. Мне очень интересно будет посмотреть на его первый матч уже сегодня.

Сергей Румянцев