Бывший игрок «Эрцгебирге» Альберт Буньяку поделился мнением о назначении Доменико Тедеско главным тренером «РБ Лейпцига».
- Вас удивило, что Доменико Тедеско получил назначение в «РБ Лейпциг»?
- На самом деле, нет. Меня не удивило. Доменико Тедеско проделал хорошую работу в Германии. Да и в России, как я слышал, он добился успехов. Так что меня не удивило, что он принял такой большой клуб.
- В чем видите его главные плюсы?
- Тедеско великолепно анализирует соперников. Находит слабые места и точно по ним бьет. Я думаю, что он блестящий тактик. Кроме того, он отличный психолог. Умеет, когда нужно успокоить игроков, а когда нужно дать им мотивацию. Мы очень быстро это ощутили на себе.
- Как вы думаете, он добьётся успеха в Лейпциге?
- У меня в этом нет никаких сомнений. Он сможет быстро наладить ситуацию в команде, он не раз приходил в новый клуб по ходу сезона. Мне очень интересно будет посмотреть на его первый матч уже сегодня.
Сергей Румянцев