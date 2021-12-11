Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Буньяку: «Нет сомнений, что Тедеско добьётся успеха в «РБ Лейпциге» эксклюзив

11 Декабря 2021 • 16:26 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Боруссия М
1-й тайм

Бывший игрок «Эрцгебирге» Альберт Буньяку поделился мнением о назначении Доменико Тедеско главным тренером «РБ Лейпцига».

- Вас удивило, что Доменико Тедеско получил назначение в «РБ Лейпциг»?

- На самом деле, нет. Меня не удивило. Доменико Тедеско проделал хорошую работу в Германии. Да и в России, как я слышал, он добился успехов. Так что меня не удивило, что он принял такой большой клуб.

- В чем видите его главные плюсы?

- Тедеско великолепно анализирует соперников. Находит слабые места и точно по ним бьет. Я думаю, что он блестящий тактик. Кроме того, он отличный психолог. Умеет, когда нужно успокоить игроков, а когда нужно дать им мотивацию. Мы очень быстро это ощутили на себе.

- Как вы думаете, он добьётся успеха в Лейпциге?

- У меня в этом нет никаких сомнений. Он сможет быстро наладить ситуацию в команде, он не раз приходил в новый клуб по ходу сезона. Мне очень интересно будет посмотреть на его первый матч уже сегодня.

Сергей Румянцев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Альберт Буньяку РБ Лейпциг Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 33 минута Бавария 0:1 Майнц
Идет 33 минута Бохум 0:0 Боруссия Д
Идет 34 минута Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
Идет 34 минута РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М
Идет 33 минута Герта 0:0 Арминия
11.12  20:30 Вольфсбург ... Штуттгарт 1.79 3.9 4.4
12.12  17:30 Гройтер Фюрт ... Унион Берлин 5 4.1 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
17:03 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:26 · Германия. Бундеслига
Буньяку: «Нет сомнений, что Тедеско добьётся успеха в «РБ Лейпциге» эксклюзив
14:26 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую сумму придётся потратить на трансфер Холанна
10:48 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Левандовски по-прежнему голоден до голов»
10:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбрала между Левандовски и Холанном
00:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» дома оступился в матче с «Аугсбургом»
10 Декабря
21:20 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд уже нашла замену для Холанна слухи
19:38 · Германия. Бундеслига
​Райола объяснил, почему Погба не будет в Бундеслиге 2
17:18 · Германия. Бундеслига
​Райола объяснил, почему не относится к «Золотому мячу» серьёзно 2
15:37 · Германия. Бундеслига
​Райола назвал клубы, в которые может перейти Холанн 8
09 Декабря
22:08 · Германия. Бундеслига
«Не обыграли, так хоть ослабим»: «Барселона» рассматривает возможность трансфера лидера «Баварии» 2 слухи
19:35 · Германия. Бундеслига
Райола: «У нас есть чёткое понимание того, куда Холанн должен перейти»
17:15 · Германия. Бундеслига
Тедеско: «Первые впечатления от команды просто невероятные»
14:56 · Германия. Бундеслига
Антипрививочник Киммих вылечился от коронавируса, но не сыграет до января 2
Все новости
Рекомендуем