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Червиченко предположил, что в «РБ Лейпциг» «прилетела спартаковская зараза с постоянными сменами тренеров»

09 Декабря 2021 • 14:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
11.12 17:30

Экс-руководитель «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на работу бывшего тренера «красно-белых» Доменико Тедеско в «РБ Лейпциге».

Червиченко заявил РИА Новости, что «у Тедеско может получиться на новом месте работы», ведь «Спартак» под его руководством играл неплохо и порой достаточно интересно. Также Червиченко удивился серьезным амбициям немецкого клуба, о котором никто не знал 10 лет назад.

«РБ Лейпциг» ранее уволил Джесси Марша после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов и неважные результаты на внутренней арене. «Может, туда прилетела спартаковская зараза с их постоянными сменами тренеров?» - заключил экс-владелец «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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