Червиченко предположил, что в «РБ Лейпциг» «прилетела спартаковская зараза с постоянными сменами тренеров»

Экс-руководитель «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на работу бывшего тренера «красно-белых» Доменико Тедеско в «РБ Лейпциге».

Червиченко заявил РИА Новости, что «у Тедеско может получиться на новом месте работы», ведь «Спартак» под его руководством играл неплохо и порой достаточно интересно. Также Червиченко удивился серьезным амбициям немецкого клуба, о котором никто не знал 10 лет назад.

«РБ Лейпциг» ранее уволил Джесси Марша после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов и неважные результаты на внутренней арене. «Может, туда прилетела спартаковская зараза с их постоянными сменами тренеров?» - заключил экс-владелец «Спартака».