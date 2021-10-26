Полузащитник «Галатасарая» Беркан Кутлу пополнил список интересных дортмундцам футболистов.

23-летний турок может уже зимой перейти на повышение в состав гранда немецкой Бундеслиги. По информации Transfermarketweb, «шмели» начали активно следить за центральным хавом.

Отметим, что Беркан Кутлу лишь летом этого года сменил прописку, перебравшись в стамбульский гранд из «Аланьяспора». В рядах новой команды перспективный хав стал безальтернативным игроком основы и уже провёл 15 матчей, отличившись одним ассистом.

В начале октября Кутлу был заигран на национальную сборную Турции. У футболиста есть также гражданство Швейцарии.