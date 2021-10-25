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Чемпионат Германии. Бундеслига

Травма Холанна оказалась серьёзной – форвард рискует пропустить остаток года

25 Октября 2021 • 18:02 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
1.47 4.90 6.00
30.10 16:30

На днях стало известно, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил травму бедра, из-за которой по предварительным данный должен был отсутствовать в течение трех недель.

Однако, дополнительные медицинские обследования не порадовали футболиста и руководство клуба. Немецкое издание Bild свидетельствует, что Холанн рискует пропустить остаток 2021 года. Согласно источнику, такой информацией в близких кругах поделился наставник команды Марко Розе.

Таким образом, норвежец вернется на поле не раньше января. У игрока 13 голов в десяти поединках «Боруссии» в текущем сезоне во всех турнирах. К слову, летом Холанн может покинуть Дортмунд, имея на руках предложения от других европейских грандов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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