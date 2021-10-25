Травма Холанна оказалась серьёзной – форвард рискует пропустить остаток года

На днях стало известно, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил травму бедра, из-за которой по предварительным данный должен был отсутствовать в течение трех недель.

Однако, дополнительные медицинские обследования не порадовали футболиста и руководство клуба. Немецкое издание Bild свидетельствует, что Холанн рискует пропустить остаток 2021 года. Согласно источнику, такой информацией в близких кругах поделился наставник команды Марко Розе.

Таким образом, норвежец вернется на поле не раньше января. У игрока 13 голов в десяти поединках «Боруссии» в текущем сезоне во всех турнирах. К слову, летом Холанн может покинуть Дортмунд, имея на руках предложения от других европейских грандов.