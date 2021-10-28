Холанн мог оказаться в «МЮ» - Райола убедил игрока перейти в дортмундскую «Боруссию»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке раскрыл детали трансфера Эрлинга Холанна двухлетней давности. По словам чиновника, немецкий клуб тогда боролся за право подписать форварда с «Манчестер Юнайтед».

К тому же, манкунианцы предложили куда более лучшие финансовые условия, но агент Мино Райола убедил Холанна выбрать команду из Германии. «Райола понял, что молодому футболисту будет легче раскрыться именно у нас», - цитирует Ватцке журналист Патрик Бергер.

Стоит добавить, что норвежец может переехать на Туманный Альбион уже летом следующего года, когда в силу вступят отступные, прописанные в контракте игрока с «Боруссией».