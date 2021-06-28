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Цорк покинет «Боруссию»

28 Июня 2021, 18:53,

Михаэль Цорк, долгое время занимающий пост спортивного директора дортмундской «Боруссии», оставит свою должность следующим летом, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Стороны не станут продлевать действующее соглашение. По словам клубной пресс-службы, вакантную должность займет бывший полузащитник «Борусии» и сборной Германии Себастьян Кель.

После завершения карьеры игрока Кель отучился на тренерскую лицензию и получил категорию менеджера УЕФА. Начиная с 2018 года, бывший футболист «шмелей» возглавляет один из спортивных департаментов дортмундского клуба.

Стоит отметить, что 58-летний Михаэль Цорк в течение последних 23 лет занимает должность спортивного директора клуба. В период его работы дортмундцы трижды становились обладателями титула чемпиона Германии, дважды выигрывали Кубок страны и по разу доходили до финалов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. В качестве футболиста также выступал только за «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Боруссия Дортмунд, Михаэль Цорк
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