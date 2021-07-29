Дауд продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» на своем официальном сайте объявила о продлении соглашения с Махмудом Даудом. Немецкий полузащитник поставил свою подпись под новым контрактом, который рассчитан до лета 2023 года.

25-летний игрок в прошлом сезоне сумел выиграть конкуренцию и стать основным исполнителем в тактических построениях бывшего главного тренера Эдина Терзича. Более того, именно по ходу предыдущего розыгрыша Бундеслиги Дауд получил свой дебютный вызов в национальную сборную Германии.

За дортмундский коллектив немец выступает с 2017 года, перейдя тогда из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 12 миллионов евро.