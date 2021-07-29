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Германия. Бундеслига

Дауд продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

29 Июля 2021 • 20:44 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
1.45 5.00 6.10
14.08 19:30
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Дортмундская «Боруссия» на своем официальном сайте объявила о продлении соглашения с Махмудом Даудом. Немецкий полузащитник поставил свою подпись под новым контрактом, который рассчитан до лета 2023 года.

25-летний игрок в прошлом сезоне сумел выиграть конкуренцию и стать основным исполнителем в тактических построениях бывшего главного тренера Эдина Терзича. Более того, именно по ходу предыдущего розыгрыша Бундеслиги Дауд получил свой дебютный вызов в национальную сборную Германии.

За дортмундский коллектив немец выступает с 2017 года, перейдя тогда из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 12 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Махмуд Дауд
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