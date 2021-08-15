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Германия. Бундеслига

​Схему «Боруссии» на стартовый матч Бундеслиги выбрал Ройс – тренер

15 Августа 2021 • 11:33 Комментировать
Боруссия Д
5:2
Айнтрахт Фр
окончен
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Дортмундская «Боруссия» на мажорной ноте начала новый чемпионат. В родных стенах «шмели» обыграли «Айнтрахт» с результатом 5:2. Наставник дортмундцев Марко Розе рассказал, что схему команды на игру выбрал Марко Ройс.

«Ко мне однажды подошёл Марко Ройс и сказал: «Тренер, давайте играть по схеме 4-2-3-1, потому что «Айнтрахт» использует 4-1-4-1». Я ответил: «Хорошо, если капитан чувствует так, то мы сделаем это. Мне нравится такой самостоятельный ответственный подход футболистов», - рассказал Розе ZDF.

17 августа «Боруссия» сыграет против «Баварии» в поединке за Суперкубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Марко Розе
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