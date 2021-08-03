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Германия. Бундеслига

Два игрока «Боруссии» Дортмунд подцепили коронавирус

03 Августа 2021 • 23:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
1.45 5.10 6.10
14.08 19:30
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Двое футболистов дортмундской «Боруссии», немецкий полузащитник Юлиан Брандт и бельгийский защитник Тома Менье сдали положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт «шмелей».

Оба игрока сразу были отправлены на самоизоляцию, a клуб пока отменил все тренировки и ужесточил собственные меры предосторожности.

В прошлом сезоне во внутреннем чемпионате страны «чёрно-жёлтые» заняли третье место и теперь сыграют в Лиге чемпионов.

Этот сезон Бундеслиги начнётся 13 августа. В матче стартового тура «Боруссия» сыграет на домашнем стадионе против «Айнтрахта». Игра состоится 14 августа в 19:30 по Москве. 
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт Тома Менье
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