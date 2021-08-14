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Германия. Бундеслига

Ройс забил сотый гол за дортмундскую «Боруссию»

14 Августа 2021 • 20:09 Комментировать
Боруссия Д
4:1
Айнтрахт Фр
1.42 5.00 6.70
2-й тайм
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Немецкий полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройс отметился сотым голом за «шмелей». На 23-й минуте матча с франкфуртским «Айнтрахтом» Ройс положил мяч в сетку с передачи норвежца Эрлинга Холанна. Таким образом, счет в матче был открыт.

Марко Ройс выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2012 года. Всего за клуб немец провел 212 матчей. В составе «шмелей» Ройс дважды выигрывал Кубок Германии и трижды – Суперкубок страны. Чемпионом Бундеслиги полузащитник не становился.

На счету Марко Ройса также 44 матча за национальную команду Германии. В её составе футболист выигрывал бронзу чемпионата Европы 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Германии Айнтрахт Франкфурт Марко Ройс Бундеслига Эрлинг Холанн
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окончен Унион Берлин 1:1 Байер Л
окончен Арминия 0:0 Фрайбург
Идет 58 минута Боруссия Д 4:1 Айнтрахт Фр 1.42 5 6.7
15.08  16:30 Майнц ... РБ Лейпциг
15.08  18:30 Кёльн ... Герта 2.6 3.3 2.75
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