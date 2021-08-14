Ройс забил сотый гол за дортмундскую «Боруссию»

Немецкий полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройс отметился сотым голом за «шмелей». На 23-й минуте матча с франкфуртским «Айнтрахтом» Ройс положил мяч в сетку с передачи норвежца Эрлинга Холанна. Таким образом, счет в матче был открыт.

Марко Ройс выступает за «Боруссию» Дортмунд с 2012 года. Всего за клуб немец провел 212 матчей. В составе «шмелей» Ройс дважды выигрывал Кубок Германии и трижды – Суперкубок страны. Чемпионом Бундеслиги полузащитник не становился.

На счету Марко Ройса также 44 матча за национальную команду Германии. В её составе футболист выигрывал бронзу чемпионата Европы 2012 года.