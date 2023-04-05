Макаллистер: «Эван - удивительный футболист»

В последнее время на слуху у публики имя 18-летнего ирландского форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона, который недавно едва не побил застарелый рекорд 86-летней давности в ирландской сборной. Хорош он и в клубе - успехи Фергюсона отметил единственный чемпион мира в составе «Брайтона», аргентинец с шотландской фамилией Алексис Макаллистер.

- Эван - удивительный игрок. Даже не в лучший свой день он все равно полезен Он очень важен для нашей команды, - цитирует слова Макаллистера BBC Sport.

В следующем туре «Брайтону» предстоит съездить в Лондон и сыграть там с лондонским «Тоттенхэмом».