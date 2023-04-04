«Брайтон» уверенно одолел «Борнмут»

В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги играли «Борнмут» и «Брайтон». Команды порадовали болельщиков обилием опасных моментов, вот только результативных атак почти не было. Судьбу поединка решил невероятный по красоте удар пяткой от Эвана Фергюсона. Хамед Траоре мог сравнять счет, бил без помех и не попал в рамку. На 90-й минуте поставил точку Хулио Энсисо.

2:0, «Брайтон» вышел на чистое шестое место, соперник - в зоне вылета по доппоказателям.