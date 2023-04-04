Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» уверенно одолел «Борнмут»

04 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать
Борнмут
0:2
Брайтон
окончен

В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги играли «Борнмут» и «Брайтон». Команды порадовали болельщиков обилием опасных моментов, вот только результативных атак почти не было. Судьбу поединка решил невероятный по красоте удар пяткой от Эвана Фергюсона. Хамед Траоре мог сравнять счет, бил без помех и не попал в рамку. На 90-й минуте поставил точку Хулио Энсисо.

2:0, «Брайтон» вышел на чистое шестое место, соперник - в зоне вылета по доппоказателям.

Протокол игры  
Борнмут0:2Брайтон
  28'Фергюсон Эван (0:1)
  90'Энсисо Хулио (0:2)
Нето МурараСмит АдамСтивенс ДжекСенеси Маркос 86' (Забарный Илья ( 86') Келли ЛлойдКристи Райан 58' (Тавернер Маркус ( 58') Биллинг Филип 85' (Семеньо Антуан ( 85') Хефферсон ЛермаУттара Данго 86' (Кук Льюис ( 86') Траоре Хамед 72' (Брукс Дэвид ( 72') Соланке Доминик
Запасные: Траверс МаркВинья МатиасРотуэлл ДжоЭнтони Джейдон
Стил Джейсон  60'Вельтман ЙоелУэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян ПервисГросс ПаскальКайседо Мойсес 80' (Айяри Ясин ( 80') Марч СоломонМакаллистер Алексис 74' (Энсисо Хулио ( 74') Митома Каору 90' (Ундав Дениз ( 90') Фергюсон Эван 73' (Уэлбек Данни ( 73')
Запасные: Санчес РобертFacundo BuonanotteГилмор БиллиВан Хеке Ян-ПольКолуилл Леви
04 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Борнмут
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
0
2
4.50 3.65 1.83
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.48 3.50 2.85
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
1
1.90 3.85 3.95
Видео
Окончен
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
2.55 3.55 2.75
Видео
05.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.66 4.20 5.00
Видео
05.04.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.30 3.35 2.28
Видео
Все матчи
Новости
04 Апреля
23:53 · Англия. Премьер-лига
В сферу интересов «Лестера» попал ещё один испанский тренер
23:51 · Англия. Премьер-лига
Милнер вышел на третье место в списке самых опытных игроков в истории АПЛ
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил личный голевой антирекорд последних 30 лет
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» уверенно одолел «Борнмут»
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выбрался из зоны вылета благодаря волевой победе над «Ноттингем Форест»
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил свой рекорд против «Ноттингем Форест»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» проиграл первый матч после ухода Роджерса из-за привоза Ндиди
23:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби поблагодарил Поттера
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может продлить аренду Канселу
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проводит свой худший сезон в 21-м веке на данный момент
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов заплатить более 100 млн евро за футболиста «Челси» слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс забил в шести выездных матчах АПЛ подряд – никто не делал этого с 2017 года
22:37 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон проводит 350-й матч в АПЛ за «Ливерпуль»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Виейра – основной кандидат на пост нового тренера «Ноттингем Форест»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «В Италии ещё больше давления на тренеров, чем в Англии»
Все новости
Рекомендуем