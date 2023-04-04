«Брайтон» уверенно одолел «Борнмут»

В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги играли «Борнмут» и «Брайтон». Команды порадовали болельщиков обилием опасных моментов, вот только результативных атак почти не было. Судьбу поединка решил невероятный по красоте удар пяткой от Эвана Фергюсона. Хамед Траоре мог сравнять счет, бил без помех и не попал в рамку. На 90-й минуте поставил точку Хулио Энсисо.
2:0, «Брайтон» вышел на чистое шестое место, соперник - в зоне вылета по доппоказателям.
Протокол игры
|28'Фергюсон Эван (0:1)
|90'Энсисо Хулио (0:2)
Нето Мурара•Смит Адам•Стивенс Джек•Сенеси Маркос86' (Забарный Илья (86') •Келли Ллойд•Кристи Райан58' (Тавернер Маркус (58') •Биллинг Филип85' (Семеньо Антуан (85') •Хефферсон Лерма•Уттара Данго86' (Кук Льюис (86') •Траоре Хамед72' (Брукс Дэвид (72') •Соланке Доминик
Запасные: Траверс Марк•Винья Матиас•Ротуэлл Джо•Энтони Джейдон
Стил Джейсон• 60'Вельтман Йоел•Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Гросс Паскаль•Кайседо Мойсес80' (Айяри Ясин (80') •Марч Соломон•Макаллистер Алексис74' (Энсисо Хулио (74') •Митома Каору90' (Ундав Дениз (90') •Фергюсон Эван73' (Уэлбек Данни (73')
04 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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