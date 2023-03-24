Эвану Фергюсону не хватило лишь четырёх дней, чтобы побить «вечный» рекорд ирландской сборной

Мы уже сообщали о том, что приглашенный в сборную Ирландии в первый раз 18-летний нападающий Эван Фергюсон не ударил лицом в грязь - ирландцы обыграли латышей, а Фергюсон отметил свой дебют приличествующим образом, забив второй гол своей команды.

Как оказалось, в возрасте 18 лет 154 дней Фергюсон едва не побил рекорд, который был установлен еще в 1937 году, когда Кевин О'Флэнаган забил в своем дебютном матче за сборную в возрасте 18 лет 150 дней.

Теперь ирландской сборной предстоит сыграть уже в официальном матче против сборной Франции, это случится уже в ближайший понедельник.