Гари О'Нил: «Наказаны за то, что не использовали свои шансы»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Борнмут» встречался с «Брайтоном» и благополучно проиграл тому, пропустив по мячу в каждом из таймов. Наставник «Борнмута» Гари О'Нил считает, что его команда была наказана за то, что не использовала предоставлявшиеся ей возможности по ходу игры.

- Это поражение - следствие неиспользованных нами в матчах шансов, но ребята, я не сомневаюсь, справятся с разочарованием и достойно выступят в следующем матче, - цитирует слова наставника команды BBC Sport.

А в следующем матче «Борнмут» сыграет с другим неудачником сегодняшнего дня - «Лестером».