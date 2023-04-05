Энчисо: «Мечтаем об Европе»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Борнмут» встречался с «Брайтоном» и благополучно проиграл тому с разницей в два мяча. Второй гол в этом матче забил парагвайский нападающий Хулио Энчисо, вышедший на замену за двадцать минут до конца игры.

При помощи своего друга Алексиса Макаллистера он пообщался с журналистами и прокомментировал итоги матча - самостоятельно освоить английский парагвайцу пока не удалось, испаноязычным он дается весьма непросто.

- Я очень благодарен за возможность, а также людям, которые меня поддерживали. Теперь нас ждет крайне важный матч в субботу. Мы мечтаем пробиться в Европу, - заявил Энчисо BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет в гостях с лондонским «Тоттенхэмом», это случится восьмого апреля