Голкипер «Брайтона»: «Провели очень хороший матч»

В отложенном матче седьмого тура английского чемпионата «Борнмут» встречался с «Брайтоном» и благополучно проиграл тому с разницей в два мяча. События матча прокомментировал голкипер «Брайтона» Джейсон Стил, он считает, что его команда провела очень хороший матч.

- Мы сыграли очень хорошо, хотя думали, что будет хуже, ведь «Борнмут» очень хорош у себя дома. Думаю, что очевидно - мы заслуживали победу по игре. Мне нравится Роберто де Дзерби, его футбольные идеи, потому я люблю эту команду и нахожусь тут, - цитирует слова Стила BBC Sport.

В субботу «Брайтону» предстоит еще один гостевой матч - на сей раз с «Тоттенхэмом».