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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги: «Лучше очко, чем ничего»

02 Апреля 2023 • 03:34 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Вулверхэмптон
окончен

В двадцать девятом туре английского чемпионата «волки» едва унесли ноги при встрече с «лесниками» - сравнять счет подопечным испанского специалиста Хулена Лопетеги удалось только за семь минут до конца игры. Лопетеги считает, что его команде противостоял очень хороший соперник.

- Получить одно очко всегда лучше, чем ничего. Нам было непросто против очень хорошей команды, которая забила отличный гол. В тот момент нам было очень непросто. Впереди еще девять матчей, для нас они как девять финалов, - цитирует Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сразится с «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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