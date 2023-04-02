Лопетеги: «Лучше очко, чем ничего»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «волки» едва унесли ноги при встрече с «лесниками» - сравнять счет подопечным испанского специалиста Хулена Лопетеги удалось только за семь минут до конца игры. Лопетеги считает, что его команде противостоял очень хороший соперник.

- Получить одно очко всегда лучше, чем ничего. Нам было непросто против очень хорошей команды, которая забила отличный гол. В тот момент нам было очень непросто. Впереди еще девять матчей, для нас они как девять финалов, - цитирует Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сразится с «Челси».