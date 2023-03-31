«Ноттингем Форест» потерял Вуда до конца сезона

Потеря в стане «лесников» - из-за травмы наставник команды Стив Купер до конца сезона не сможет рассчитывать на новозеландского нападающего Криса Вуда, который лишь недавно был выкуплен у «Ньюкасла» за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Это неприятная потеря для ведущей борьбу за выживание в высшей лиге английского футбола команды. Вуд успел сыграть в семи матчах за свой новый клуб в текущем сезоне и забил один гол, но зато кому! Его успех 18 февраля позвонил «Ноттингем Форест» взять очко в противостоянии с «Манчестер Сити».

Сейчас клуб занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.