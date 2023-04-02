Поденсе: «Это лучшая лига в мире»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «волки» едва унесли ноги при встрече с «лесниками», команду спас фартовый гол португальского игрока Даниэля Поденсе. После игры спаситель своей команды прокомментировал успех.

- Это лучшая лига в мире. А мы хорошо поработали. Я очень доволен, что смог забить. Очко важно в нашей борьбе за место в высшей лиге. Жаль лишь, что мы-то владели мячом больше, но лучшие шансы были как раз у них, - цитирует слова Поденсе BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптону» предстоит сразиться с «Челси», это случится восьмого апреля, в следующую субботу.