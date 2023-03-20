«Вулверхэмптон» выслушает предложения по Невешу

«Вулверхэмптон» готов рассмотреть предложения других клубов по полузащитнику Рубену Невешу, сообщает Mirror Football.

По информации источника, интерес к 26-летнему португальцу проявляют мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Невеша с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «волков» 32 матча и забил пять голов. После 28 туров АПЛ «Вулверхэмптон» набрал 27 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице.