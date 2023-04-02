Стив Купер: «Мы были лучше во всех смыслах»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «волки» едва унесли ноги при встрече с «лесниками» - и наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер расстроен тем, что его подопечным не удалось дожать до конца соперника.

- Есть результат, а есть выступление. Результатом я недоволен, мы могли забить еще два или три мяча и все закончить. Вместо этого пропустили. Рикошет сыграл против нас. Но мы были лучшей командой на поле, лучше во всех смыслах, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет на выезде с «Лидсом»,это случится в отложенной встрече седьмого тура 4 апреля.