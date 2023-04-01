«Ноттингем Форест» не удержал победу над «Вулверхэмптоном»

Матч «Ноттингем Форест» - «Вулверхэмптон» прошёл по необычному сценарию. Хозяева отдали мяч сопернику и не позволили ему наносить удары по воротам. При этом «лесники» имели намного больше моментов и провели результативный выпад на 38-й минуте с ударом Бреннана Джонсона. У гостей единственное попадание в створ принесло успех, на 83-й минуте Даниэл Поденсе сравнял счет - 1:1.

«Ноттингем Форест» так и не прервал серию неудач и находится в очке над зоной вылета, соперник - 13-й.