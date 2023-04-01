«Ноттингем Форест» не удержал победу над «Вулверхэмптоном»

Матч «Ноттингем Форест» - «Вулверхэмптон» прошёл по необычному сценарию. Хозяева отдали мяч сопернику и не позволили ему наносить удары по воротам. При этом «лесники» имели намного больше моментов и провели результативный выпад на 38-й минуте с ударом Бреннана Джонсона. У гостей единственное попадание в створ принесло успех, на 83-й минуте Даниэл Поденсе сравнял счет - 1:1.
«Ноттингем Форест» так и не прервал серию неудач и находится в очке над зоной вылета, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Джонсон Бреннан38'
|83'Поденсе Даниэл (1:1)
Навас Кейлор•Уильямс Неко•Фелипе Аугусто IV•Ньякат Мусса•Тоффоло Харри 49'61' (Лоди Ренан (61') •Мангаля Орель86' (Авонийи Тайво (86') •Фройлер Ремо• 35'Данило Ларанжера86' (Куяте Шейху (86') •Джонсон Бреннан• 40'Гиббс-Уайт Морган•Деннис Эммануэль67' (Уорролл Джо (67')
Са Жозе•Семеду Нелсон• 79'Доусон Крэйг65' (Коста Диего (65') •Килман Макс•Гомеш Тоти•Лемина Марио46' (Сарабия Пабло (46') • 85'Невеш Рубен• 42'Траоре Адама65' (Буэно Уго (65') •Моутинью Жоау 45'46' (Поденсе Даниэл (46') •Луис Матеус II•Кунья Матеус82' (Нету Педру (82')
Запасные: Хименес Рауль•Гомес Жоао•Бентли Даниел•Коллинз Натан
01 апреля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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