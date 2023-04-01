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«Ноттингем Форест» не удержал победу над «Вулверхэмптоном»

01 Апреля 2023 • 18:56 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Вулверхэмптон
окончен

Матч «Ноттингем Форест» - «Вулверхэмптон» прошёл по необычному сценарию. Хозяева отдали мяч сопернику и не позволили ему наносить удары по воротам. При этом «лесники» имели намного больше моментов и провели результативный выпад на 38-й минуте с ударом Бреннана Джонсона. У гостей единственное попадание в створ принесло успех, на 83-й минуте Даниэл Поденсе сравнял счет - 1:1.

«Ноттингем Форест» так и не прервал серию неудач и находится в очке над зоной вылета, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Вулверхэмптон
(1:0) Джонсон Бреннан38'  
  83'Поденсе Даниэл (1:1)
Навас КейлорУильямс НекоФелипе Аугусто IVНьякат МуссаТоффоло Харри  49' 61' (Лоди Ренан ( 61') Мангаля Орель 86' (Авонийи Тайво ( 86') Фройлер Ремо  35'Данило Ларанжера 86' (Куяте Шейху ( 86') Джонсон Бреннан  40'Гиббс-Уайт МорганДеннис Эммануэль 67' (Уорролл Джо ( 67')
Запасные: Сарридж СэмШелви ДжонджоКолбэк ДжекАйю АндреХеннесси Уэйн
Са ЖозеСемеду Нелсон  79'Доусон Крэйг 65' (Коста Диего ( 65') Килман МаксГомеш ТотиЛемина Марио 46' (Сарабия Пабло ( 46'  85') Невеш Рубен  42'Траоре Адама 65' (Буэно Уго ( 65') Моутинью Жоау  45' 46' (Поденсе Даниэл ( 46') Луис Матеус IIКунья Матеус 82' (Нету Педру ( 82')
Запасные: Хименес РаульГомес ЖоаоБентли ДаниелКоллинз Натан
01 апреля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Ноттингем Форест
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