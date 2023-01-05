«Вест Хэм» наконец-то не проиграл и покинул зону вылета

Аутсайдеры Премьер-лиги, «Лидс» и «Вест Хэм» провели результативный матч 19-го тура. «Молотобойцы» приблизились к очередному поражению, пропустив удар Вильфреда Ньонто, но на стыке таймов Лукас Пакета и Джанлука Скамакка все перевернули с ног на голову, и уже «Лидс» вынужден был бороться за ничью. Родриго Морено выполнил эту задачу - 2:2.
«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, у его соперника на два очка больше.
Протокол игры
|(1:0) Ньонто Вильфред27'
|45'Пакета Лукас (1:1)
|46'Скамакка Джанлука (1:2)
|(2:2) Морено Родриго70'
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Кох Робин•Купер Лиам• 40'Стрёйк Паскаль•Рока Марк78' (Гринвуд Сэм (78') •Адамс Тайлер•Ааронсон Бренден63' (Клих Матеуш (63') •Саммервилл Крисенсио 59'63' (Харрисон Джек (63') •Ньонто Вильфред90' (Гелхардт Джо (90') •Морено Родриго 8'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир68' (Антонио Майкл (68') •Доусон Крэйг•Агер Наиф• 90'Керер Тило•Райс Деклан•Соучек Томаш•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас81' (Бенрахма Саид (81') •Форнальс Пабло81' (Даунс Флинн (81') •Скамакка Джанлука68' (Крессуэлл Аарон (68')
04 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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