«Вест Хэм» наконец-то не проиграл и покинул зону вылета

Аутсайдеры Премьер-лиги, «Лидс» и «Вест Хэм» провели результативный матч 19-го тура. «Молотобойцы» приблизились к очередному поражению, пропустив удар Вильфреда Ньонто, но на стыке таймов Лукас Пакета и Джанлука Скамакка все перевернули с ног на голову, и уже «Лидс» вынужден был бороться за ничью. Родриго Морено выполнил эту задачу - 2:2.

«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, у его соперника на два очка больше.