Марш: «Когда нас загоняют в угол, мы играем хорошо»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Лидс» сыграл вничью в домашнем матче с «Вест Хэмом», подопечные Джесси Марша первыми вышли вперед, но затем оказались в положении догоняющих, пропустив два мяча. Тем не менее, в середине второй половины игры «Лидс» счет сравнял. Наставник команды Джесси Марш прокомментировал итоги игры.

- Было хорошо, когда мы надавили и забили. Мне нравится такое. Мы хорошо играем, когда зажаты в угол, а также когда играем против сильных соперников. Но также бывают игры, когда мы должны действовать смело и доминировать, вместо этого мы создаем проблемы. Мы должны прибавить в этом, - цитирует слова Марша BBC Sport.