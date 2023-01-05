Марш: «Ненавижу стресс»

Наставник «Лидса» Джесси Марш признался, что больше всего в его работе ему не нравится стресс - неизменная часть работы тренера команды высшей лиги английского футбола. Марш руководит «Лидсом» чуть более десяти месяцев, сейчас последний доАПЛ-овский английский чемпион занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

- Очень много стресса. Я стараюсь расслабляться, наслаждаться, быть с командой, но я ненавижу стресс. Надо сказать, у нас отличная команда, не только игроки, но вообще клубный персонал, я получаю настоящее удовольствие от взаимодействия с ними, - цитирует слова Марша BBC Sport.​