Фабьянски: «Нам очень нужны очки»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Лидс» сыграл вничью в домашнем матче с «Вест Хэмом», при этом «молотобойцы» вели в счете, но «Лидсу» удалось забить ответный мяч в середине второй половины встречи. Голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски дал понять, что он не очень доволен итоговым результатом матча.

- Я не могу быть довольным лишь очков. Мы были в очень хорошем положении, забив второй гол, и, как опытная команда, должны были сделать чуть больше, чтобы законсервировать игру и результат. Нам очень нужны очки, вы сами видите, где мы в турнирной таблице, - цитирует слова Фабьянски BBC Sport.