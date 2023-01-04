​Умер совладелец «Вест Хэма»

«Вест Хэм» посредством своего официального сайта сообщил о смерти совладельца клуба Дэвида Голда. Футбольный функционер скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни.

«Из всех наших совместных проектов ни один не принёс нам большей радости и счастья, чем было в тот день, когда в январе 2010 года мы стали совладельцами «Вест Хэма». Дэвид Голд всегда хотел лучшего для клуба. Его уход – большая потеря для всех нас», - высказался совладелец «молотобойцев» Дэвид Салливан.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В среду вечером команда проведёт гостевой матч АПЛ против «Лидс».