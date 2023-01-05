Мойес: «В целом, я доволен итогами игры»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» сыграл вничью в гостевом матче с «Лидсом», команды забили друг другу по два гола. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что он доволен итогами прошедшей игры, несмотря на то, что его команда упустила преимущество по ходу матча.

- Конечно, было бы лучше выиграть, но мы не смогли удержать выгодный счет. Во втором тайме был период, когда мы не могли держать подолгу мяч, но в целом, я доволен. Надо чуть меньше пропускать, в двух играх подряд мы пропускаем по два мяча, это проблема для нас на данный момент, - цитирует слова Дэвида Мойеса BBC Sport.