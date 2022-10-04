Стив Купер: «Нам сложно, я не стану этого скрывать»

В заключительном матче девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги встречались «Лестер» и «Ноттингем Форест», и хитрые «лисы» оставили не у дел «лесников» уже в первом тайме, забив три мяча. В результате «Лестер» одержал первую победу в сезоне, а «Ноттингем Форест» потерпел шестое поражение кряду. Неудачу своей команды прокомментировал наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер:

- Мы переживаем тяжелый момент. Мы находимся в процессе обучения, и выступаем в самой трудной лиге в мире. Я не буду скрывать, стыдиться - нам сложно. Некоторые из ребят только познакомились друг с другом. Это реальность, с которой нам приходится иметь дело, команда не всегда выглядит как команда, - цитирует Купера BBC Sport.