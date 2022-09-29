​Владелец «Лестера» летит на матч, после которого Роджерса могут уволить

Владелец «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха собирается впервые за полтора месяца посетить матч своей команды. Как сообщает The Telegraph, функционер прилетит на игру «лис» против «Ноттингем Форест», которая пройдёт 3 октября.

Любопытно, что эта игра может стать судьбоносной для Брендана Роджерса. В случае неудачного результата североирландский специалист может быть уволен из «Лестера». Возможно, именно по этой причине Шривадданапрабха отправится на игру.

Стоит сказать, что «Лестер» провалил стартовый отрезок сезона. На текущий момент именно «лисы» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги.