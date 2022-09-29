Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Владелец «Лестера» летит на матч, после которого Роджерса могут уволить

29 Сентября 2022 • 14:46 Комментировать
Лестер
...
Ноттингем Форест
1 1.73 X 4.05 2 4.40
03.10 22:00

Владелец «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха собирается впервые за полтора месяца посетить матч своей команды. Как сообщает The Telegraph, функционер прилетит на игру «лис» против «Ноттингем Форест», которая пройдёт 3 октября.

Любопытно, что эта игра может стать судьбоносной для Брендана Роджерса. В случае неудачного результата североирландский специалист может быть уволен из «Лестера». Возможно, именно по этой причине Шривадданапрабха отправится на игру.

Стоит сказать, что «Лестер» провалил стартовый отрезок сезона. На текущий момент именно «лисы» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс Айяватт Шриваддханапрабха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
14:57 · Англия. Премьер-лига
Смиту-Роу провели операцию, полузащитник пропустит минимум месяц
14:53 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Челси» пытается купить португальский клуб
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Лестера» летит на матч, после которого Роджерса могут уволить
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Милан» рассматривает двух игроков на замену Леау
14:10 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» пытались приобрести «Лион»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Силва прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром
13:31 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ещё не принял решению по своему будущему
13:23 · Англия. Премьер-лига
Дом Окслейд-Чемберлена был ограблен, когда игрок находился в нём
12:59 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек хотел покинуть «МЮ», когда видел, как Погба опаздывает на тренировки, но всё равно выходит в старте
12:27 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои – о возвращении в «Челси» в январе: «От меня ничего не зависит»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Мама Роналду рассказала, в какой команде хотела бы увидеть сына перед своей смертью 2
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока сборной Испании
11:44 · Англия. Премьер-лига
Парти будет готов сыграть с «Тоттенхэмом»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Главный физиотерапевт «Челси» уволен после 17 лет в клубе
11:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Магуайр является одним из двух-трёх лучших центральных защитников сборной Англии»
Все новости
Рекомендуем