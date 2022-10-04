Барнс: «Приятно, что избежали голов в свои ворота»

В заключительном матче девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги встречались «Лестер» и «Ноттингем Форест», и хитрые «лисы» оставили не у дел «лесников» уже в первом тайме, забив три мяча. В результате «Лестер» одержал первую победу в сезоне, а «Ноттингем Форест» потерпел шестое поражение кряду. Автор второго гола «лис» Харви Барнс прокомментировал триумф своей команды:

- Это было очень приятно. Особенно с учетом того, что в феврале мы проиграли «Ноттингему» в Кубке Англии со счетом 1:4. Учитывая наши предыдущие результаты, нам, конечно же, нужна была эта победа. Еще приятнее то, что сыграли всухую, в этом сезоне мы очень много пропускаем, и сейчас смогли избежать этого, - цитирует Барнса BBC Sport.