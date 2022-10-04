Роджерс – о Мэддисоне: «Позор, что Джеймс не попал в сборную»

Наставник «Лестера» Брэндан Роджерс высказался о форме хавбека «лис» Джеймса Мэддисона после важной победы над «Ноттингемом» в матче Английской премьер-лиги.

«Позор, что Джеймс не попал в сборную. Посмотрите на уровень его выступлений. Мне кажется, что только Гарри Кейн имеет большее вовлечение в голы своей команды. Мэддисон – потрясающий игрок. Я надеюсь, что он попадёт в сборную», – заявил специалист, чьи слова приводит журналист Бен Джейкобс.

Мэддисон сделал дубль в выигранном со счётом 4:0 поединке чемпионата. На его счету пять голов при двух ассистах в семи встречах АПЛ. Единственный матч за национальную команду плеймейкер провёл в 2019 году.

