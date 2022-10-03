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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» забил 4 гола в ворота «Ноттингем Форест» и добыл первую победу в сезоне

03 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Лестер
4:0
Ноттингем Форест
окончен

Главные аутсайдеры Премьер-лиги играли в последнем матче девятого тура. «Лестер» только сейчас смог одержать первую победу в сезоне, забив в ворота «Ноттингем Форест» сразу четыре безответных гола. Ключевой стала десятиминутка в середине первого тайма, когда «лисы» отметились тремя результативными ударами. У Джеймса Мэддисона дубль.

Сегодняшние соперники делят последнее место, набрав по четыре очка.

Протокол игры  
Лестер4:0Ноттингем Форест
(1:0) Мэддисон Джеймс25'  
(2:0) Барнс Харви27'  
(3:0) Мэддисон Джеймс35'  
(4:0) Дака Пэтсон73'  
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиФас ВаутЭванс ДжонниДжастин ДжеймсНдиди Уилфред 46' (Сумаре Бубакари ( 46'  71') Мэддисон Джеймс  83' 85' (Олбрайтон Марк ( 85') Тилеманс Юри 80' (Прат Деннис ( 80') Дьюсбери-Холл КирнанБарнс ХарвиВарди Джейми 62' (Дака Пэтсон ( 62')
Запасные: Амарти ДаниэльИверсен ДаниэльПерес АйосеИхеаначо КелечиТомас Люк
Хендерсон ДинУильямс Неко  18' 46' (Йейтс Райан ( 46') Кук Стив  90'Маккена СкоттЛоди РенанКуйяте Шейку  33' 46' (Орье Серж ( 46') О'Брайен Льюис 46' (Фройлер Ремо ( 46') Джонсон БреннанГиббс-Уайт МорганЛингард Джесси  64' 69' (Мангаля Орель ( 69') Авонийи Тайво 62' (Деннис Эммануэль ( 62')
Запасные: Уорролл ДжоСарридж СэмБоли ВийиХеннесси Уэйн
03 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Лестер 4:0 Ноттингем Форест 1.72 4.20 4.80
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03 Октября
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