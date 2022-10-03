«Лестер» забил 4 гола в ворота «Ноттингем Форест» и добыл первую победу в сезоне

Главные аутсайдеры Премьер-лиги играли в последнем матче девятого тура. «Лестер» только сейчас смог одержать первую победу в сезоне, забив в ворота «Ноттингем Форест» сразу четыре безответных гола. Ключевой стала десятиминутка в середине первого тайма, когда «лисы» отметились тремя результативными ударами. У Джеймса Мэддисона дубль.
Сегодняшние соперники делят последнее место, набрав по четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Мэддисон Джеймс25'
|(2:0) Барнс Харви27'
|(3:0) Мэддисон Джеймс35'
|(4:0) Дака Пэтсон73'
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Эванс Джонни•Джастин Джеймс•Ндиди Уилфред46' (Сумаре Бубакари (46') • 71'Мэддисон Джеймс 83'85' (Олбрайтон Марк (85') •Тилеманс Юри80' (Прат Деннис (80') •Дьюсбери-Холл Кирнан•Барнс Харви•Варди Джейми62' (Дака Пэтсон (62')
Хендерсон Дин•Уильямс Неко 18'46' (Йейтс Райан (46') •Кук Стив• 90'Маккена Скотт•Лоди Ренан•Куйяте Шейку 33'46' (Орье Серж (46') •О'Брайен Льюис46' (Фройлер Ремо (46') •Джонсон Бреннан•Гиббс-Уайт Морган•Лингард Джесси 64'69' (Мангаля Орель (69') •Авонийи Тайво62' (Деннис Эммануэль (62')
Запасные: Уорролл Джо•Сарридж Сэм•Боли Вийи•Хеннесси Уэйн
03 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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