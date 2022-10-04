Роджерс: «Победа ради болельщиков»

В заключительном матче девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги встречались «Лестер» и «Ноттингем Форест», и хитрые «лисы» оставили не у дел «лесников» уже в первом тайме, забив три мяча. В результате «Лестер» одержал первую победу в сезоне, а «Ноттингем Форест» потерпел шестое поражение кряду. Успех своей команды прокомментировал наставник «Лестера» Брендан Роджерс:

- Надеюсь, что эта игра станет переломной для нашего сезона. Дело не только в победе, но и в самой игре. Мы играли невероятно интенсивно. Я очень рад за игроков, а также за болельщиков, которые страдали до этого матча. Мы победили для них, - цитирует Роджерса BBC Sport.