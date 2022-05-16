Джеррард мечтает о воссоединении с Луисом Суаресом

Уругвайский нападающий Луис Суарес сейчас размышляет над продолжением своей карьеры, Суарес хотел бы остаться в Испании и мечтает о возвращении в состав каталонской «Барселоны».

Однако есть люди, которые, наоборот, мечтают о нем самом - например, Стивен Джеррард, наставник «Астон Виллы», пытающийся сколотить вокруг себя эдакий «мини-Ливерпуль» образца своих последних сезонов в качестве футболиста в этом клубе.

Тогда за «Ливерпуль» блистали Фелипе Коутиньо и как раз Суарес - и Коутиньо уже оформил свои отношения с «Астон Виллой». Теперь Джеррард пытается убедить сделать то же самое и Суареса, сообщает Caught Offside.