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Джеррард мечтает о воссоединении с Луисом Суаресом

16 Мая 2022 • 23:37 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Уругвайский нападающий Луис Суарес сейчас размышляет над продолжением своей карьеры, Суарес хотел бы остаться в Испании и мечтает о возвращении в состав каталонской «Барселоны».

Однако есть люди, которые, наоборот, мечтают о нем самом - например, Стивен Джеррард, наставник «Астон Виллы», пытающийся сколотить вокруг себя эдакий «мини-Ливерпуль» образца своих последних сезонов в качестве футболиста в этом клубе.

Тогда за «Ливерпуль» блистали Фелипе Коутиньо и как раз Суарес - и Коутиньо уже оформил свои отношения с «Астон Виллой». Теперь Джеррард пытается убедить сделать то же самое и Суареса, сообщает Caught Offside.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Луис Суарес Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2022
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