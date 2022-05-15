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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» ушёл из зоны вылета, «Лестер» забил 5 мячей «Уотфорду»

15 Мая 2022 • 17:58 Комментировать
Лидс
1:1
Брайтон
окончен

В 37-м туре чемпионата Англии завершились некоторые матчи.

Ведущий борьбу за выживание «Лидс» едва не проиграл дома «Брайтону», но все же забил на 90-й минуте (1:1). «Лестер» на выезде против «Уотфорда» быстро пропустил, но в итоге оформил аутсайдеру разгром (5:1). Дубли на счету Джейми Варди и Харви Барнса.

«Вулверхэмтон» с «Норвичем» и «Астон Вилла» с «Кристал Пэлас» забили по голу и набрали по очку.

Протокол игры  
Лидс 1:1Брайтон
90' Стрёйк Паскаль (1:1) 21'Уэлбек Данни (0:1)
Мелье ИлланКох Робин  69' (Шеклтон Джейми (  69') Льоренте ДиегоКупер ЛиамФирпо Жуниор   71'  83' (Стрёйк Паскаль (  83') Филлипс КэлвинКлих Матеуш  83' (Гринвуд Сэм (  83') Рафинья ДиасМорено Родриго   81'Харрисон ДжекГелхардт Джо
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоБейт ЛьюисГрэй АрчиКенне НоанКрессвел Чарли
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисКукурелья МаркМарч Соломон  62' (Уэбстер Адам (  62') Биссума ИвКайседо Мойсес   65'  74' (Лаллана Адам (  74') Троссар ЛеандроГросс ПаскальМакаллистер АлексисУэлбек Данни
Запасные: Оффиа ОделугаДаффи ШейнАльсате СтивенСтил ДжейсонЛемпти ТарикМопе НилФергюсон Эван
15 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Протокол игры 
Уотфорд 1:5Лестер
(1:0) Педро Жоао 6'   
  18' Мэддисон Джеймс (1:1)
  22' Варди Джейми (1:2)
  46' Барнс Харви (1:3)
  70' Варди Джейми (1:4)
  86' Барнс Харви (1:5)
Фостер Бен  Нгакиа Джереми  Кабаселе Кристиан  Каткарт Крейг  Масина Адам  Сиссоко Мусса  Каембе Эдо  Гослинг Дэн   46' (Камара Ассан (   46' Калу Самуэль  Педро Жоао  Сема Кен   81' (Этебо Огенекаро (   81')
Запасные: Трост-Эконг Виллиам  Кинг Джошуа  Баа Квадво  Фемения Кико  Сьерральта Франсиско  Бахманн Даниэль  Tiago Cukur  Моррис Джеймс
Уорд Дэнни II  Кастань Тимоти  Фофана Уэсли  Эванс Джонни   57' (Амарти Даниэль (   57' Джастин Джеймс  Тилеманс Юри   55'  Менди Нампалис   46' (Олбрайтон Марк (   46' Дьюсбери-Холл Кирнан  Мэддисон Джеймс  Варди Джейми   81' (Дака Пэтсон (   81' Барнс Харви
Запасные: Лукман Адемола  Перес Айосе  Ихеаначо Келечи  Шмейхель Каспер  Сёюнджю Чаглар  Томас Люк
 15 мая. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры 
Вулверхэмптон 1:1Норвич
  37' Пукки Теэму (0:1)
(1:1) Аит-Нури Раян 55'   
Радди Джон  Боли Вийи  Коди Конор   46' (Шикинью (   46' Гомеш Тоти  Хонни Кастро  Невеш Рубен  Моутинью Жоау  Аит-Нури Раян  Хи-Чан Хван   74' (Силва Фабио (   74' Нету Педру   75' (Поденсе Даниэл (   75' Хименес Рауль
Запасные: Тринкан Франсишку  Хувер Ки-Джана  Са Жозе  Дендонкер Леандер  Марсал Фернандо
Ганн Энгус  Байрам Сэм  Хэнли Грант  Гибсон Бен  Ааронс Макс   79'  Гилмор Билли   62' (Рупп Лукас (   62' Норманн Матиас   19'   70' (Соренсен Якоб (   70' Яннулис Димитрис   47'  Дауэлл Киран   83' (Роу Джонатан (   83' Лис-Мелу Пьерр  Пукки Теэму
Запасные: Крул Тим  Уильямс Брендон  Томкинсон Джонатан  Tony Springett  Цолис Христос  Рашица Милот
 15 мая. Стадион "Молинью".
Протокол игры 
Астон Вилла 1:1Кристал Пэлас
(1:0) Уоткинс Олли 69'   
  82' Шлупп Джеффри (1:1)
Мартинес Эмилиано  Кэш Мэтти  Конса Эзри   50' (Чамберс Калум (   50' Мингс Тайрон   9'  Динь Люка  Соарес Дуглас  Накамба Марвелус   66' (Рамси Джакоб (   66' Макгинн Джон  Коутиньо Филиппе  Уоткинс Олли  Ингс Дэнни   71' (Буэндия Эмилиано (   71')
Запасные: Янг Эшли  Ольсен Робин  Чуквуэмека Карни  Ироэгбунам Тим  Сансон Морган  Траоре Бертран
Батлэнд Джек  Клайн Натаниэль  Андерсен Йоаким  Гехи Марк  Митчелл Тайрик  Куйяте Шейку   90'  Миливоевич Лука   78' (Бентеке Кристиан (   78' Эзе Эберечи   78' (Шлупп Джеффри (   78' Галлахер Конор   14'  Заха Уилфрид  Матета Жан-Филипп   71' (Эдуар Одсонн (   71'   77')
Запасные: Хьюз Уилл  Рак-Сакьи Джесуран  Айю Джордан  Гуаита Висенте  Уорд Джоэл  Келли Мартин
 15 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Тоттенхэм 1:0 Бёрнли 1.32 5.30 10.00
окончен Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити 7.20 5.00 1.43
окончен Лидс 1:1 Брайтон
окончен Вулверхэмптон 1:1 Норвич 1.43 4.60 7.70
окончен Астон Вилла 1:1 Кристал Пэлас 2.10 3.45 3.60
окончен Уотфорд 1:5 Лестер 3.85 3.80 1.90
15.05  18:30 Эвертон ... Брентфорд 2.33 3.50 3.10
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Сегодня, 15 Мая
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон»— «Брентфорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» ушёл из зоны вылета, «Лестер» забил 5 мячей «Уотфорду»
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