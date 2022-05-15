«Лидс» ушёл из зоны вылета, «Лестер» забил 5 мячей «Уотфорду»

В 37-м туре чемпионата Англии завершились некоторые матчи.

Ведущий борьбу за выживание «Лидс» едва не проиграл дома «Брайтону», но все же забил на 90-й минуте (1:1). «Лестер» на выезде против «Уотфорда» быстро пропустил, но в итоге оформил аутсайдеру разгром (5:1). Дубли на счету Джейми Варди и Харви Барнса.

«Вулверхэмтон» с «Норвичем» и «Астон Вилла» с «Кристал Пэлас» забили по голу и набрали по очку.