«Лидс» ушёл из зоны вылета, «Лестер» забил 5 мячей «Уотфорду»

В 37-м туре чемпионата Англии завершились некоторые матчи.
Ведущий борьбу за выживание «Лидс» едва не проиграл дома «Брайтону», но все же забил на 90-й минуте (1:1). «Лестер» на выезде против «Уотфорда» быстро пропустил, но в итоге оформил аутсайдеру разгром (5:1). Дубли на счету Джейми Варди и Харви Барнса.
«Вулверхэмтон» с «Норвичем» и «Астон Вилла» с «Кристал Пэлас» забили по голу и набрали по очку.
Протокол игры
|90' Стрёйк Паскаль (1:1)
|21'Уэлбек Данни (0:1)
Мелье Иллан•Кох Робин 69' (Шеклтон Джейми ( 69') •Льоренте Диего•Купер Лиам•Фирпо Жуниор 71' 83' (Стрёйк Паскаль ( 83') •Филлипс Кэлвин•Клих Матеуш 83' (Гринвуд Сэм ( 83') •Рафинья Диас•Морено Родриго • 81'Харрисон Джек•Гелхардт Джо
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Марч Соломон 62' (Уэбстер Адам ( 62') •Биссума Ив•Кайседо Мойсес 65' 74' (Лаллана Адам ( 74') •Троссар Леандро•Гросс Паскаль•Макаллистер Алексис•Уэлбек Данни
15 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Протокол игры
|(1:0) Педро Жоао 6'
|18' Мэддисон Джеймс (1:1)
|22' Варди Джейми (1:2)
|46' Барнс Харви (1:3)
|70' Варди Джейми (1:4)
|86' Барнс Харви (1:5)
Фостер Бен • Нгакиа Джереми • Кабаселе Кристиан • Каткарт Крейг • Масина Адам • Сиссоко Мусса • Каембе Эдо • Гослинг Дэн 46' ( Камара Ассан ( 46') • Калу Самуэль • Педро Жоао • Сема Кен 81' ( Этебо Огенекаро ( 81')
Запасные: Трост-Эконг Виллиам • Кинг Джошуа • Баа Квадво • Фемения Кико • Сьерральта Франсиско • Бахманн Даниэль • Tiago Cukur • Моррис Джеймс
Уорд Дэнни II • Кастань Тимоти • Фофана Уэсли • Эванс Джонни 57' ( Амарти Даниэль ( 57') • Джастин Джеймс • Тилеманс Юри • 55'Менди Нампалис 46' ( Олбрайтон Марк ( 46') • Дьюсбери-Холл Кирнан • Мэддисон Джеймс • Варди Джейми 81' ( Дака Пэтсон ( 81') • Барнс Харви
Запасные: Лукман Адемола • Перес Айосе • Ихеаначо Келечи • Шмейхель Каспер • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк
15 мая. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры
|37' Пукки Теэму (0:1)
|(1:1) Аит-Нури Раян 55'
Радди Джон • Боли Вийи • Коди Конор 46' ( Шикинью ( 46') • Гомеш Тоти • Хонни Кастро • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян • Хи-Чан Хван 74' ( Силва Фабио ( 74') • Нету Педру 75' ( Поденсе Даниэл ( 75') • Хименес Рауль
Запасные: Тринкан Франсишку • Хувер Ки-Джана • Са Жозе • Дендонкер Леандер • Марсал Фернандо
Ганн Энгус • Байрам Сэм • Хэнли Грант • Гибсон Бен • Ааронс Макс • 79'Гилмор Билли 62' ( Рупп Лукас ( 62') • Норманн Матиас 19' 70' ( Соренсен Якоб ( 70') • Яннулис Димитрис • 47'Дауэлл Киран 83' ( Роу Джонатан ( 83') • Лис-Мелу Пьерр • Пукки Теэму
Запасные: Крул Тим • Уильямс Брендон • Томкинсон Джонатан • Tony Springett • Цолис Христос • Рашица Милот
15 мая. Стадион "Молинью".
Протокол игры
|(1:0) Уоткинс Олли 69'
|82' Шлупп Джеффри (1:1)
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри 50' ( Чамберс Калум ( 50') • Мингс Тайрон • 9'Динь Люка • Соарес Дуглас • Накамба Марвелус 66' ( Рамси Джакоб ( 66') • Макгинн Джон • Коутиньо Филиппе • Уоткинс Олли • Ингс Дэнни 71' ( Буэндия Эмилиано ( 71')
Запасные: Янг Эшли • Ольсен Робин • Чуквуэмека Карни • Ироэгбунам Тим • Сансон Морган • Траоре Бертран
Батлэнд Джек • Клайн Натаниэль • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Куйяте Шейку • 90'Миливоевич Лука 78' ( Бентеке Кристиан ( 78') • Эзе Эберечи 78' ( Шлупп Джеффри ( 78') • Галлахер Конор • 14'Заха Уилфрид • Матета Жан-Филипп 71' ( Эдуар Одсонн ( 71' ) 77'
Запасные: Хьюз Уилл • Рак-Сакьи Джесуран • Айю Джордан • Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Келли Мартин
15 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).