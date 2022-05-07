«Уотфорд» официально вылетел из АПЛ

«Уотфорд» сегодня проиграл на выезде «Кристал Пэласу» и официально выелетел из АПЛ, лишившись всех математических шансов на выживание. «Шершни» не смогли удержаться в высшем дивизионе после прошлогоднего возвращения из Чемпионшипа.

Единственный гол в сегодняшнем матче между «Кристал Пэлас» и «Уотфордом» забил полузащитник Уилфрид Заа. Таким образом «Уотфорд» вылетел из АПЛ во второй раз за последние три года.

Напомним, что по ходу этого сезона «Уотфорд» тренировали три разных тренера – Хавьера Муньоса Лломпарта, Клаудио Раньери и Рой Ходжсон, который покинет команду по окончанию нынешней кампании.