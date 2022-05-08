«Эвертон» впервые с сентября выиграл два матча подряд в АПЛ

«Эвертон» Фрэнка Лэмпарда впервые с сентября 2021 года смог одержать две победы кряду в рамках чемпионата Англии. Тогда «ириски» обыграли «Брайтон» и «Бёрнли», который сейчас является одним из главных конкурентов команды в борьбе за выживание.

На прошлых выходных «Эвертон» обыграл у себя дома «Челси» со счётом 1:0. Сегодня же подопечные Лэмпарда одолели на выезде «Лестер» 2:1 и смогли подняться на 16 место в турнирной таблице.

Сегодня своим дебютным голом за «Эвертон» отличился левый защитник Виталий Миколенко, который в январское трансферное перебрался в стан «ирисок» из киевского «Динамо».