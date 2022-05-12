Лэмпард: «Игрокам нужен отдых»

В отложенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» и «Эвертон» не сумели огорчить друг друга забитыми мяча, разойдясь по нулям. Наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард поделился своим видением событий матча. Он считает, что его команда заработала очко, то есть добилась положительного результата в гостевой игре.

- Это завоеванное очко. Может, кто-то и ждал, что сюда надо приехать и победить, но в АПЛ это так не работает. В этой фазе сезона проходных матчей не бывает, давайте уважать соперника. Мы играли три дня тому назад, игроки устали, и сейчас им снова нужен отдых до воскресенья, - считает Лэмпард, слова которого цитирует BBC Sport.