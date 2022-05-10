Лэмпард о сохранении места в АПЛ: «Нужно пойти и закончить работу»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард пообщался с журналистами перед матчем очередного тура АПЛ с «Уотфордом».

«Сколько бы мы ни говорили о болельщиках, об игроках и персонале, единственное, что мы должны сказать, это то, что нужно встать и доделать свою работу. И это тяжелая работа», - сказал Лэмпард о матче с «Уотфордом» и борьбе за выживание.

Он отметил, что нельзя недооценивать «Уотфорд», даже учитывая, что команда уже вылетела из АПЛ.

«Каждая игра в Премьер-лиге опасна, особенно когда вы играете на выезде. В ту минуту, когда вы думаете, что сделали игру – в этот момент она и становится опасной», - сказал Лэмпард.

«Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, опережая «Бёрнли» и «Лидс» на одно очко и имея одну игру в запасе.